Пожалуйста Хотя бы одну решете,заранее спасибо!!! На дорогу из Москвы до Кубинки (l = 63 км) пассажир электрички тратит (t = 1 час 10 минут). Средняя скорость Движения электрички v = 70 км\ч. Какое Время занимают остоновки?? ...
Физика
Пожалуйста Хотя бы одну решете,заранее спасибо!!! На дорогу из Москвы до Кубинки (l = 63 км) пассажир электрички тратит (t = 1 час 10 минут). Средняя скорость Движения электрички v = 70 км\ч. Какое Время занимают остоновки?? Поезд прошел путь l = 200км В Течении времени t1 =1 час он двигался со скоростью v1 =100 км\ч,затем сделал остоновку на время t2 = 30мин. Оставшуюся часть пути он шел со скоростью v3 = 40 км\ч. Какова средняя скорость движения поезда??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Средняя скорость = весь путь : на всё время (с остановками) По всей видимости, в этой задаче нужно быыло сказать не "средняя скорость движения электрички", а скорость движения электрички. Тогда: 63:70=0,9(ч)=54мин - время в пути (без остановок) 1ч10мин-54мин=70-54=16мин - занимают остановки 2) 200-100=100 (км) - второй участок пути 100:40=2,5 (часа) - время на втором участке 1+0,5+2,5=4 (часа) - всё время (на первом участке, остановка, на втором участке) 200:4=50 (км/ч) - средняя скорость
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