Пожалуйста Хотя бы одну решете,заранее спасибо!!! На дорогу из Москвы до Кубинки (l = 63 км) пассажир электрички тратит (t = 1 час 10 минут). Средняя скорость Движения электрички v = 70 км\ч. Какое Время занимают остоновки??   ...

Гость: Гость:

1) Средняя скорость = весь путь : на всё время (с остановками) По всей видимости, в этой задаче нужно быыло сказать не "средняя скорость движения электрички", а скорость движения электрички. Тогда: 63:70=0,9(ч)=54мин - время в пути (без остановок) 1ч10мин-54мин=70-54=16мин - занимают остановки 2) 200-100=100 (км) - второй участок пути 100:40=2,5 (часа) - время на втором участке 1+0,5+2,5=4 (часа) - всё время (на первом участке, остановка, на втором участке) 200:4=50 (км/ч) - средняя скорость