Даны пословицы:1) A friend in need is a friend indeed(Друг познается в буде);2)Don't look a gift horse in the mouth(Даренному коню в зубы не смотрят);3)To kill two birds with one stone(За двумя зайцами погонишься ни одного не п...

Английский язык

Даны пословицы:1) A friend in need is a friend indeed(Друг познается в буде);2)Don't look a gift horse in the mouth(Даренному коню в зубы не смотрят);3)To kill two birds with one stone(За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь)-описать жизненную(любую)ситуацию по вот этим пословаицам на английском...

Автор: Гость