Даны пословицы:1) A friend in need is a friend indeed(Друг познается в буде);2)Don't look a gift horse in the mouth(Даренному коню в зубы не смотрят);3)To kill two birds with one stone(За двумя зайцами погонишься ни одного не п...

Английский язык
Даны пословицы:1) A friend in need is a friend indeed(Друг познается в буде);2)Don't look a gift horse in the mouth(Даренному коню в зубы не смотрят);3)To kill two birds with one stone(За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь)-описать жизненную(любую)ситуацию по вот этим пословаицам на английском...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
if you have a best friend you can always rely on him. If you have trouble, he will always be there and always help.
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