составить предложения с модальным глаголом: 1)Он сможет говорить по-французски свободно,когда вернется из Парижа 2)Можно мне взять твою ручку.Да конечно! 3)Вы умеете кататься на коньках? 4)Когда он был молодым,он мог пройти 20 ...

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составить предложения с модальным глаголом: 1)Он сможет говорить по-французски свободно,когда вернется из Парижа 2)Можно мне взять твою ручку.Да конечно! 3)Вы умеете кататься на коньках? 4)Когда он был молодым,он мог пройти 20 км в день 5)Никто не мог мне помочь 6)Ты сможешь сделать эту работу завтра? 7)Я умел плавать когда мне было 5 лет 8)Ты мог бы перевести этот текст? 9)Эту книгу можно купить в любом магазине 10)Мы сможем поехать в горы в следующем году

Автор: Гость