составить предложения с модальным глаголом: 1)Он сможет говорить по-французски свободно,когда вернется из Парижа 2)Можно мне взять твою ручку.Да конечно! 3)Вы умеете кататься на коньках? 4)Когда он был молодым,он мог пройти 20 ...
Английский язык
составить предложения с модальным глаголом: 1)Он сможет говорить по-французски свободно,когда вернется из Парижа 2)Можно мне взять твою ручку.Да конечно! 3)Вы умеете кататься на коньках? 4)Когда он был молодым,он мог пройти 20 км в день 5)Никто не мог мне помочь 6)Ты сможешь сделать эту работу завтра? 7)Я умел плавать когда мне было 5 лет 8)Ты мог бы перевести этот текст? 9)Эту книгу можно купить в любом магазине 10)Мы сможем поехать в горы в следующем году
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
he will be able to speak french free, when he returns from Paris. Can I take your hand? -Yes of course! Do you know how to skate? When he was young, he could walk 20 kilometers a day. No one could help me. You can do the job tomorrow? I know how to swim when I was 5 years old. You could translate this text? This book can be purchased at any store. We can go to the mountains next year.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
пальто Я сам себя в пальто одел И рукавом свой нос задел. Решил пальто я наказать И без пальто пошёл гулять. Выпиши словосочетания с этом словом. п...
Английский язык
Даны пословицы:1) A friend in need is a friend indeed(Друг познается в буде);2)Don't look a gift horse in the mouth(Даренному коню в зубы не смотря...
Физика
Пожалуйста Хотя бы одну решете,заранее спасибо!!! На дорогу из Москвы до Кубинки (l = 63 км) пассажир электрички тратит (t = 1 час 10 минут). Средн...
Литература
Почему рассказ Куприна "Гранатовый браслет" считается произведением, рассказывающим сущность такого чувства как любовь.