Голодные Малыш и Карлсон съели торт и стали сытыми, известно что голодный Карлсон легче сытого Малыша, а сытый Карлсон имеет такой же вес как два голодных Малыша, чья масса больше торта или голодного Малыша?
Математика
Голодные Малыш и Карлсон съели торт и стали сытыми, известно что голодный Карлсон легче сытого Малыша, а сытый Карлсон имеет такой же вес как два голодных Малыша, чья масса больше торта или голодного Малыша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т-масса торта м-маса голодного малыша к-маса голодного карлсона к<м+т к+т=м+м к=м+м-т м+м-т<м+т м<2*т
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