Голодные Малыш и Карлсон съели торт и стали сытыми, известно что голодный Карлсон легче сытого Малыша, а сытый Карлсон имеет такой же вес как два голодных Малыша, чья масса больше торта или голодного Малыша?

Математика

Голодные Малыш и Карлсон съели торт и стали сытыми, известно что голодный Карлсон легче сытого Малыша, а сытый Карлсон имеет такой же вес как два голодных Малыша, чья масса больше торта или голодного Малыша?

Автор: Гость