из глагола в существительное образовать 1. dignify---? 2. integrate---? 3. attract---? 4. accommodate---? 5. renovate---?
Английский язык
из глагола в существительное образовать 1. dignify---? 2. integrate---? 3. attract---? 4. accommodate---? 5. renovate---?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. dignity 2. integration 3. attraction 4. accommodation 5. renovation
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