В киоске было арбузов на 20 штук больше, чем дынь. На сколько больше станет арбузов, чем дынь, если купят 7 дынь?

Математика

В киоске было арбузов на 20 штук больше, чем дынь. На сколько больше станет арбузов, чем дынь, если купят 7 дынь?

Автор: Гость