В киоске было арбузов на 20 штук больше, чем дынь. На сколько больше станет арбузов, чем дынь, если купят 7 дынь?
Математика
В киоске было арбузов на 20 штук больше, чем дынь. На сколько больше станет арбузов, чем дынь, если купят 7 дынь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-кількіст динь х+20 -кількість гарбузів х-7 стало динь х+20-(х-7)=х+20-х+7=27 на 27
Гость:
Арбузов станет больше на 20 + 7 = 27 (шт)
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