Учительница принесла в класс 111 тетрадей и раздала их поровну детям. Детей в классе больше 20, но меньше 40. Сколько детей в классе?
Математика
Учительница принесла в класс 111 тетрадей и раздала их поровну детям. Детей в классе больше 20, но меньше 40. Сколько детей в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
детей в классе от 21 до 39, количество тетрадей должно делитсь нацело х количество детей 111/20< x<111/39 5,55
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