сколько теплоты потребуется чтобы расплавить лед массой 3 кг находящийся при температуре -10 градусов по цельсии?
Физика
сколько теплоты потребуется чтобы расплавить лед массой 3 кг находящийся при температуре -10 градусов по цельсии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: СИ m=3 кг t= 10 гр.C 283 К найти: Q-? решение: Q=C *m* дельта Т = 2,1*3*283= 1782,9 Дж
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