сколько теплоты потребуется  чтобы расплавить лед массой 3 кг находящийся при температуре -10 градусов по цельсии?

Физика
сколько теплоты потребуется  чтобы расплавить лед массой 3 кг находящийся при температуре -10 градусов по цельсии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано:        СИ m=3 кг      t= 10 гр.C  283 К найти: Q-?   решение: Q=C *m* дельта Т = 2,1*3*283= 1782,9 Дж  
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