сколько теплоты потребуется чтобы расплавить лед массой 3 кг находящийся при температуре -10 градусов по цельсии?

Физика

сколько теплоты потребуется чтобы расплавить лед массой 3 кг находящийся при температуре -10 градусов по цельсии?

Автор: Гость