Трамвай,пройдя от остановки путь 25 м, набрал скорость 18км/ч.Сколько времени потребовалось на раpгон? с каким ускорением двигался трамвай??

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путь, пройденный телом, двигающимся из состояния покоя равноускоренно с скорением а и набравшим скорость V, вычисляется по формуле S = V² / (2 * a). Тогда а = V² / (2 * S). При V = 18 км/ч = 5 м/с и S = 25 м а = 5² / (2 * 25) = 25 / 50 = 0,5 м/с². Тогда время движения трамвая t = V / a = 5 / 0,5 = 10 c.