Трамвай,пройдя от остановки путь 25 м, набрал скорость 18км/ч.Сколько времени потребовалось на раpгон? с каким ускорением двигался трамвай??
Физика
Трамвай,пройдя от остановки путь 25 м, набрал скорость 18км/ч.Сколько времени потребовалось на раpгон? с каким ускорением двигался трамвай??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v = 18 км/ч s = 25 м Решение: 18 км/ч = 5 м/с t = s : v t = 25 : 5 = 5 секунд --------------------------------- a = v : t a = 5 : 5 = 1 м/c Ответ: 5 секунд;5 м/с
Гость:
путь, пройденный телом, двигающимся из состояния покоя равноускоренно с скорением а и набравшим скорость V, вычисляется по формуле S = V² / (2 * a). Тогда а = V² / (2 * S). При V = 18 км/ч = 5 м/с и S = 25 м а = 5² / (2 * 25) = 25 / 50 = 0,5 м/с². Тогда время движения трамвая t = V / a = 5 / 0,5 = 10 c.
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