Какое число нужно подставить вместо числа А чтобы корнем уравнения было число 9. (х-7)+а=23
Математика
Какое число нужно подставить вместо числа А чтобы корнем уравнения было число 9. (х-7)+а=23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подставим число 9 вместо х и найдём а (9-7)+а=23 2+а=23 а=23-2 а=21 проверка: (9-7)+21=3+21=23
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