При сокращении дроби х\9 получилось дробь 1\х Найдите х

Алгебра
При сокращении дроби х\9 получилось дробь 1\х Найдите х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по условию х\9=1\х поэтому x*x=1*9 x^2=9 x=3 или х=-3 овтет: x=3 или х=-3
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