Представить число 203 в виде суммы несколько чисел так,чтобы их произведение также было бы равно 203.
Математика
Представить число 203 в виде суммы несколько чисел так,чтобы их произведение также было бы равно 203.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
203=7*29 203=(1+1+1+1+1+...+1)(всего в скобке 167 единица)+7+29 1*1*1*....1*7*29=203
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