какие из этих чисел разрядные слагаемые 15 17 95 80 36 44 42 40 69 70 72 78
Математика
какие из этих чисел разрядные слагаемые 15 17 95 80 36 44 42 40 69 70 72 78
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+5=15 10+7=17 90+5=95 30+6=36 40+2=42 60+9=69 70+2=72 70+8=78 поразрядные слогаемые, это когда единицы 1 разряда(до 9) сложить с единицами второго разряда(десятки)или наоборот. допустим число 80: в нем 8 десятков и 0 единиц. поэтому это число не является поразрядны слогаемым. так как в нём нет единиц.
Гость:
15=10+5 17=10+7 95=90+5 36=30+6 44=40+4 42=40+2 69=60+9 72=70+2 78=70+8
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