  какие из этих чисел разрядные слагаемые 15 17 95 80 36 44 42 40 69 70 72 78

Гость: Гость:

10+5=15 10+7=17 90+5=95 30+6=36 40+2=42 60+9=69 70+2=72 70+8=78 поразрядные слогаемые, это когда единицы 1 разряда(до 9) сложить с единицами второго разряда(десятки)или наоборот. допустим число 80: в нем 8 десятков и 0 единиц. поэтому это число не является поразрядны слогаемым. так как в нём нет единиц.