Две бригады сшили 441 костюм, работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час, а вторая-21 костюм в час. Сколько часов бригады шили костюмы. Нужен 2 способ не вот этот: 1)28+21=49 (ч.) 2)441:49=9 (ч.)
Математика
Две бригады сшили 441 костюм, работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час, а вторая-21 костюм в час. Сколько часов бригады шили костюмы. Нужен 2 способ не вот этот: 1)28+21=49 (ч.) 2)441:49=9 (ч.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть бригады шили костюми х часов, тогда первая пошила 28х костюмов, вторая 21х костюмов, вместе сшили 28х+21х=49 х. По условию задачи составляем уравнение: 49 х =441 х=441/49 x=9 ответ: 9 часов. з.ы. сойдет как второй способ??
Гость:
441:(28+21)=9часов или допустим две бригады вместе сшили костюмы за х часов, тогда (28+21)х=441 х=441/49 х=9часов
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