Две бригады сшили 441 костюм, работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час, а вторая-21 костюм в час. Сколько часов бригады шили костюмы. Нужен 2 способ не вот этот: 1)28+21=49 (ч.) 2)441:49=9 (ч.)

Математика

Две бригады сшили 441 костюм, работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час, а вторая-21 костюм в час. Сколько часов бригады шили костюмы. Нужен 2 способ не вот этот: 1)28+21=49 (ч.) 2)441:49=9 (ч.)

Автор: Гость