За весну Обломов похудел на 25%, затемза лето поправился на 20%, затем за осень похудел на 10%, а за зиму прибавил 20%. Похудел он в итоге или поправился? Ответ обоснуйте.

Алгебра
За весну Обломов похудел на 25%, затемза лето поправился на 20%, затем за осень похудел на 10%, а за зиму прибавил 20%. Похудел он в итоге или поправился? Ответ обоснуйте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=I1*I2*I3*I4=0.75*1.2*0.9*1.2=0.972 он похудел на 2,8% 
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