За весну Обломов похудел на 25%, затемза лето поправился на 20%, затем за осень похудел на 10%, а за зиму прибавил 20%. Похудел он в итоге или поправился? Ответ обоснуйте.
Алгебра
За весну Обломов похудел на 25%, затемза лето поправился на 20%, затем за осень похудел на 10%, а за зиму прибавил 20%. Похудел он в итоге или поправился? Ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=I1*I2*I3*I4=0.75*1.2*0.9*1.2=0.972 он похудел на 2,8%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Записать выражения . Масса ведра со снегом х кг.Это на 9 кг меньше,чем масса ведра с солью. Чему равна масса ведра с солью?
Математика
Две бригады сшили 441 костюм, работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час, а вторая-21 костюм в час. Сколько часов бригады шили ...