Колесо имеет 18 спиц.Найти величину угла(в градусах),который образует две соседние спицы

Геометрия
Колесо имеет 18 спиц.Найти величину угла(в градусах),который образует две соседние спицы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360 : 18 = 20° Ответ. Две соседние спицы образуют 20°
Гость:
360°/18=20° величина угла образуемая двумя соседними спицами
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