!(задача для 5 класса Решите задачу: В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили 14 грибов, в ней стало 85 грибов. Сколько грибов было первоначально?)

Математика

!(задача для 5 класса Решите задачу: В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили 14 грибов, в ней стало 85 грибов. Сколько грибов было первоначально?)

Автор: Гость