!(задача для 5 класса Решите задачу: В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили 14 грибов, в ней стало 85 грибов. Сколько грибов было первоначально?)
Математика
!(задача для 5 класса Решите задачу: В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили 14 грибов, в ней стало 85 грибов. Сколько грибов было первоначально?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85 + 10 - 14 = 81 гриб был в корзине первоначально
Гость:
1)85-14=71 2)71+10=81 грибов первоначально
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