помогите 1, рассчитать число молекул ,массу и бьем Водорода(h₂) Количеством 7 моль 2,Найти массу 0,65 моль марганца 3,Рассчитайть количество вещества и количество молекул которое содержиться в 32г крeмения(si)
Химия
помогите 1, рассчитать число молекул ,массу и бьем Водорода(h₂) Количеством 7 моль 2,Найти массу 0,65 моль марганца 3,Рассчитайть количество вещества и количество молекул которое содержиться в 32г крeмения(si)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. N(водород)=7*6,02*10^23=4,214*10^24 молекул. V(водород)=7*22,4=156,8 литров. m(водород)=7*2=14грамм. 2. m(Mn)=0,65*55=35,75грамм. 3. n(Si)=32/28=1,14моль. N(Si)=1,14*6,02*10^23=6,8628*10^23 молекул.
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