помогите 1, рассчитать число молекул ,массу и бьем Водорода(h₂) Количеством 7 моль 2,Найти массу 0,65 моль марганца 3,Рассчитайть количество вещества и количество молекул которое содержиться в 32г крeмения(si)

Химия

помогите 1, рассчитать число молекул ,массу и бьем Водорода(h₂) Количеством 7 моль 2,Найти массу 0,65 моль марганца 3,Рассчитайть количество вещества и количество молекул которое содержиться в 32г крeмения(si)

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