Массовая доля костей составляет 20% от общей массы организма.На долю фосфата кальция,входящего в состав костей,приходится также 20% от массы костей. Зная массу тела ,рассчитать ,сколько кг фосфата кальция содержится в организме...
Химия
Массовая доля костей составляет 20% от общей массы организма.На долю фосфата кальция,входящего в состав костей,приходится также 20% от массы костей. Зная массу тела ,рассчитать ,сколько кг фосфата кальция содержится в организме?Сколько кг кальция содержится в нем ? При массе тела 49 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса костей=49*0,2=9,8кг. Масса фосфата кальция =9,8*0,2=1,96кг. Массовая доля кальция в фосфате кальция=120/310=0,3871. Масса кальция равна = 0,3871*1,96=0,7587кг=758,7грамм.
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