Массовая доля костей составляет 20% от общей массы организма.На долю фосфата кальция,входящего в состав костей,приходится также 20% от массы костей. Зная массу тела ,рассчитать ,сколько кг фосфата кальция содержится в организме...

Химия

Массовая доля костей составляет 20% от общей массы организма.На долю фосфата кальция,входящего в состав костей,приходится также 20% от массы костей. Зная массу тела ,рассчитать ,сколько кг фосфата кальция содержится в организме?Сколько кг кальция содержится в нем ? При массе тела 49 кг.

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