Запишите все трёхзначные числа используя только цифры 3,5,0
Математика
Запишите все трёхзначные числа используя только цифры 3,5,0
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300 303 305 330 333 335 350 353 355 500 503 505 530 533 535 550 553 555
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