Запишите все трёхзначные числа используя только цифры 3,5,0

Математика
Запишите все трёхзначные числа используя только цифры 3,5,0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 300 303 305  330  333 335  350 353 355  500 503 505 530 533 535 550 553 555   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
нужно из етих слов придумать и написать предложение - hotdog,you,Would, like,Bonzo,a?
Ответить
Химия
 помогите  1, рассчитать число молекул ,массу и бьем Водорода(h₂) Количеством 7 моль  2,Найти массу 0,65 моль марганца 3,Рассчитайть количество вещ...
Ответить
Математика
Придумайте три девятизначных числа, в записи каждого из которых выражаются все цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и при этом сумма некоторых двух чис...
Ответить
Математика
!(задача для 5 класса Решите задачу: В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили 14 грибов, в ней стало 85...
Ответить
Геометрия
Колесо имеет 18 спиц.Найти величину угла(в градусах),который образует две соседние спицы
Ответить