автомобиль движется со скоростью 72 км/ч. выразите эту скорость в м/с
Физика
автомобиль движется со скоростью 72 км/ч. выразите эту скорость в м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72 км/ч= 72·1000м/3600с = 20м/с
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