в магазине 2 фляги с медом разных сортов, причем цена меда во второй фляге на 6 рублей выше, чем в первой. стоимость меда в первой фляге 2184 рубля, а во второй - 2436 рублей. определите массу меда в каждой фляге и цену 1 кг ме...

Математика

в магазине 2 фляги с медом разных сортов, причем цена меда во второй фляге на 6 рублей выше, чем в первой. стоимость меда в первой фляге 2184 рубля, а во второй - 2436 рублей. определите массу меда в каждой фляге и цену 1 кг меда каждого сорта

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