в магазине 2 фляги с медом разных сортов, причем цена меда во второй фляге на 6 рублей выше, чем в первой. стоимость меда в первой фляге 2184 рубля, а во второй - 2436 рублей. определите массу меда в каждой фляге и цену 1 кг ме...
Математика
в магазине 2 фляги с медом разных сортов, причем цена меда во второй фляге на 6 рублей выше, чем в первой. стоимость меда в первой фляге 2184 рубля, а во второй - 2436 рублей. определите массу меда в каждой фляге и цену 1 кг меда каждого сорта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - цена 1 кг меда в первой фляги, тогда во второй фляге цена равна Х + 6. Получаем уравнение 2184 / X = 2436 / (X + 6) 2184 * (X + 6) = 2436 * X 252 * X = 13104 X = 52 Итак, цена 1 кг меда в первой фляге 52 рубля, во второй фляге - 58 рублей, а масса меда в фляге 2184 / 52 = 42 кг.
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