с каким ускорением движется автомобиль если его скорость за 1 мин изменилась от 9 км/ч до 54 км/ч
Физика
с каким ускорением движется автомобиль если его скорость за 1 мин изменилась от 9 км/ч до 54 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если за t = 60 секунд скорость автомобиля изменилась с V0 = 9 / 3,6 = 2,5 м/с до V1 = 54 / 3.6 = 15 м/с, то его ускорение a = (V1 - V0) / t = (15 - 2,5) / 60 = 12,5 / 60 ≈ 0,21 м/с².
Гость:
Ускоре́ние — векторная величина, показывающая, насколько изменяется вектор скорости точки (тела) при её движении за единицу времени. Дано: Решение: υ0 = 9 км/ч = 2,5м/с a = υ – υ0 / t υ = 54 км/ч= 15м/с a = 15м/с - 2,5м/с /60с = 0,2 м/с2 t = 1мин = 60с а - ?
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