с каким ускорением движется автомобиль если его скорость за 1 мин изменилась от 9 км/ч до 54 км/ч

Физика

с каким ускорением движется автомобиль если его скорость за 1 мин изменилась от 9 км/ч до 54 км/ч

Автор: Гость