Треугольники ABC и ABD не лежат в одной плоскости, O∈AB, T∈CB,P∈AC∧OT. а) назовите пункт пересечения прямой PT и плоскости ABD. б) по какой прямой пересекаюцца плоскости TPD и ABD? в) докажите, что прямая TD лежит в плоскости C...

Геометрия
Треугольники ABC и ABD не лежат в одной плоскости, O∈AB, T∈CB,P∈AC∧OT. а) назовите пункт пересечения прямой PT и плоскости ABD. б) по какой прямой пересекаюцца плоскости TPD и ABD? в) докажите, что прямая TD лежит в плоскости CBD? г) докажите, что пункт O лежит в плоскости TPD. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a)PT∧(ABD)=O; б)(PTD)∧(ABD), в прямой TD; в)T∈BC,D∈CD=>TD∈(CBD) 
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