луч ОС делит угол АОВ=100 на два угла так, что угол АОС : ВОС = 2:3. найдите угол АОС и угол ВОС
Геометрия
луч ОС делит угол АОВ=100 на два угла так, что угол АОС : ВОС = 2:3. найдите угол АОС и угол ВОС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AOB=AOC+BOC=2x+3x=100 5x=100 x=20 AOC=2x=40 BOC=3x=60
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