луч ОС делит угол АОВ=100 на два угла так, что угол АОС : ВОС = 2:3. найдите угол АОС и угол ВОС

Геометрия

луч ОС делит угол АОВ=100 на два угла так, что угол АОС : ВОС = 2:3. найдите угол АОС и угол ВОС

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