В золе древесины ели массовая для карбоната калия составляет 26,4%. Определите массу соляной кислоты с массовой долей HCI 20%, которая полностью нейтрализует карбонат калия, содержащийся в золе древисины ели массой 100г.
Химия
В золе древесины ели массовая для карбоната калия составляет 26,4%. Определите массу соляной кислоты с массовой долей HCI 20%, которая полностью нейтрализует карбонат калия, содержащийся в золе древисины ели массой 100г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно понял, то в задаче необходимо найти массу раствора соляной кислоты с массовой долей 20%. Приступим: K2CO3+2HCl=2KCl+H2O+CO2 Масса карбоната калия=100*0,264=26,4г. Мольное кол-во K2CO3=26,4/138=0,1913моль. По химическому уравнеию кол-во соляной кислоты равно 0,1913*2/1=0,3826моль. Масса самой соляной кислоты= 0,3826*36,5=13,9649г. Масса раствора = 69,8245г.
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