решить неравенства 0,6(3х-1)-(5-0,2х) меньше 0

Алгебра
решить неравенства 0,6(3х-1)-(5-0,2х) меньше 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,6(3х-1)-(5-0,2х)<0 0.6*3x-0.6*1-5+0.2x<0 1.8x-0.6-5+0,2x<0 2x-5.6<0 2x<5.6 x<5.6:2 x<2.8 ответ: (-бесконечность; 2.8)
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