на шкільній вікторині було запропоновано 33 питання. за кожну правильну відповідь учню зараховували 7 балів, а за неправильну з нього знімали 12 балів. на скільки питань відповів учень та скільки правильних відповідей він дав, ...
Алгебра
на шкільній вікторині було запропоновано 33 питання. за кожну правильну відповідь учню зараховували 7 балів, а за неправильну з нього знімали 12 балів. на скільки питань відповів учень та скільки правильних відповідей він дав, якщо він набрав 77 балів і відомо, що принаймі один раз учень помилився?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо учень правильно відповів на Х питань, а допустив Y помилок. то отримуємо рівняння 7 * Х - 12 * Y = 77 З даного рівняння бачимо, що Y має ділитися на 7. При Y = 7 X = (12 * 7 + 77) / 7 = 161 / 7 = 23 При Y = 14 кількість правильних відповідей перевищує 33, тому учень відповідав на 30 питань. давши 23 правильні відповіді і 7 разів помилившись.
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