на шкільній вікторині було запропоновано 33 питання. за кожну правильну відповідь учню зараховували 7 балів, а за неправильну з нього знімали 12 балів. на скільки питань відповів учень та скільки правильних відповідей він дав, ...

Алгебра

на шкільній вікторині було запропоновано 33 питання. за кожну правильну відповідь учню зараховували 7 балів, а за неправильну з нього знімали 12 балів. на скільки питань відповів учень та скільки правильних відповідей він дав, якщо він набрав 77 балів і відомо, що принаймі один раз учень помилився?

Автор: Гость