Найти уравнение касательной к графику функции f(x)=3x^2-x^3 в точке с абсциссой x(0)=-2

Алгебра
Найти уравнение касательной к графику функции f(x)=3x^2-x^3 в точке с абсциссой x(0)=-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
касательная к графику функцию y=f(x) y=f'(x)(x-x0)+f(x0) где х0- точка касания f(x)=3*x²-x³ f'(x)=6*x-3*x² f'(-2)=6*(-2)-3*(-2)²=-12-12=-24 f(-2)=3*(-2)²-(-2)³=12+8=20   y=-24*(x-(-2))+20=-24*x-48+20=-24*x-28   y=-24x-28 - уравнение касательной к графику функции f(x)=3*x²-x³ в точке с абсциссой x(0)=-2
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