моторная лодка прошла против течения реки 216км и вернулась в пункт отправления,затратив на обратный путь на 6 часов меньше. найдите скоросчть лодки в неподвижной воде,если скорость течения равна 3км/ч

Алгебра
моторная лодка прошла против течения реки 216км и вернулась в пункт отправления,затратив на обратный путь на 6 часов меньше. найдите скоросчть лодки в неподвижной воде,если скорость течения равна 3км/ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч собственная скорость лодки 216/(х-3) ч времени проплыла лодка против течения 216/(х+3) ч времени проплыла лодка по течению По условю известо, что  на обратный путь затрачено на 6 часов меньше. 216/(х-3) - 216/(х+3) = 6 216(х+3) - 216(х-3) = 6(х-3)(х+3)  1296 = 6(х² - 9) х² - 9 = 216 х² = 225 х = 15 Ответ. 15 км/ч скорость катера в стоячей воде
Гость:
Пусть Х - собственная скорость лодки. Тогда ее скорость по течению Х + 3, а скорость против течения Х - 3. Получаем уравнение   216        216 -------- - -------- = 6  Х - 3      Х + 3 216 * (Х + 3) - 216 * (Х - 3) --------------------------------- = 6     (Х - 3) * (Х + 3)     1296  ----------- = 6    Х² - 9  Х² - 9 = 216   Х² = 225   Х = 15 Итак, собственная скорость лодки  15 км/ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Расчитать обьем оксила углерода(IV), который можно получить действием остатка серной кислоты на корбанат натрия химическим колличеством 0,35 моль. 
Ответить
Қазақ тiлi
напишите пожалусто 2 речення з головними членами речення!
Ответить
Алгебра
Найти уравнение касательной к графику функции f(x)=3x^2-x^3 в точке с абсциссой x(0)=-2
Ответить
Русский язык
Море дышало влажным соленым ароматом Разберите по членам предложения и по частям речи
Ответить
Геометрия
луч ОС делит угол АОВ=100 на два угла так, что угол АОС : ВОС = 2:3. найдите угол АОС и угол ВОС
Ответить