моторная лодка прошла против течения реки 216км и вернулась в пункт отправления,затратив на обратный путь на 6 часов меньше. найдите скоросчть лодки в неподвижной воде,если скорость течения равна 3км/ч

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х км/ч собственная скорость лодки 216/(х-3) ч времени проплыла лодка против течения 216/(х+3) ч времени проплыла лодка по течению По условю известо, что на обратный путь затрачено на 6 часов меньше. 216/(х-3) - 216/(х+3) = 6 216(х+3) - 216(х-3) = 6(х-3)(х+3) 1296 = 6(х² - 9) х² - 9 = 216 х² = 225 х = 15 Ответ. 15 км/ч скорость катера в стоячей воде