численность птиц гнездящихся в заповеднике, составила 0 челых 9 десятых числа птиц гнездившихся там 10 лет назад. на сколько процентов уменьшилась численность птиц,гнездившихся в заповеднике?

Алгебра

численность птиц гнездящихся в заповеднике, составила 0 челых 9 десятых числа птиц гнездившихся там 10 лет назад. на сколько процентов уменьшилась численность птиц,гнездившихся в заповеднике?

Автор: Гость