численность птиц гнездящихся в заповеднике, составила 0 челых 9 десятых числа птиц гнездившихся там 10 лет назад. на сколько процентов уменьшилась численность птиц,гнездившихся в заповеднике?

Алгебра
численность птиц гнездящихся в заповеднике, составила 0 челых 9 десятых числа птиц гнездившихся там 10 лет назад. на сколько процентов уменьшилась численность птиц,гнездившихся в заповеднике?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.9=0.90 т .е 90% значит численность птиц, гнездившихся в заповеднике уменьшилась на 100%-90%=10% ответ: на 10 %
Гость:
у-число сейчас х-число 10 лет назад у=0,9х  у=90х/100=90%отх 100-90=10% 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вася поймал 7 пескарей, а Олег на 3 пескаря меньше.Сколько пескарей поймал Олег?
Ответить
Алгебра
моторная лодка прошла против течения реки 216км и вернулась в пункт отправления,затратив на обратный путь на 6 часов меньше. найдите скоросчть лодк...
Ответить
Химия
Расчитать обьем оксила углерода(IV), который можно получить действием остатка серной кислоты на корбанат натрия химическим колличеством 0,35 моль. 
Ответить
Қазақ тiлi
напишите пожалусто 2 речення з головними членами речення!
Ответить
Алгебра
Найти уравнение касательной к графику функции f(x)=3x^2-x^3 в точке с абсциссой x(0)=-2
Ответить