численность птиц гнездящихся в заповеднике, составила 0 челых 9 десятых числа птиц гнездившихся там 10 лет назад. на сколько процентов уменьшилась численность птиц,гнездившихся в заповеднике?
Алгебра
численность птиц гнездящихся в заповеднике, составила 0 челых 9 десятых числа птиц гнездившихся там 10 лет назад. на сколько процентов уменьшилась численность птиц,гнездившихся в заповеднике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.9=0.90 т .е 90% значит численность птиц, гнездившихся в заповеднике уменьшилась на 100%-90%=10% ответ: на 10 %
Гость:
у-число сейчас х-число 10 лет назад у=0,9х у=90х/100=90%отх 100-90=10%
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