Молекулярное и ионное уравнение CuSo4 BaSI2
Химия
Молекулярное и ионное уравнение CuSo4 BaSI2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSO4+BaCl2=CuCl2+BaSO4 молекулярное уравнение Сu+SO4+Ba+2Cl=Cu+2Cl+BaSO4 SO4+Ba=BaSO4 Это ионное уравнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
як побудувати кут, градусна міра якого 1 гадус, використовуючи шаблон кута, градусна міра якого дорівнює: 1) 19 градусів, 2) 7 градусів?
Математика
миша перекапывал три грядки 3 часа. На первую грядку он затратил 1час,на вторую 1целую1 пятую, а на третью 1вторую.остольное он отдыхал.Скок время ...
Алгебра
численность птиц гнездящихся в заповеднике, составила 0 челых 9 десятых числа птиц гнездившихся там 10 лет назад. на сколько процентов уменьшилась ...