Рассчитать обьем кислорода, который неоходим для сгорания (н.у.) 44,8 дм3 пропана C3H8, а также обьема и массы углекислого газа и пара воды, кторый образовался.

Химия
Рассчитать обьем кислорода, который неоходим для сгорания (н.у.) 44,8 дм3 пропана C3H8, а также обьема и массы углекислого газа и пара воды, кторый образовался.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O n(C3H8)=44,8/22,4=2 моль 2/1=x/5; x=10моль V(O2) = 10* 22,4=224дм3; 2/1=z/4; z=8 моль(n(H2O)); V(H2O)=8* 22,4=179,2 дм3; Mr(CO2)=12+16*2=44; m(H2O)=6*44=264г; Mr(H2O)=1*2+16=18; m(H2O)=18*8=144г. 
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