Рассчитать обьем кислорода, который неоходим для сгорания (н.у.) 44,8 дм3 пропана C3H8, а также обьема и массы углекислого газа и пара воды, кторый образовался.

Химия

Рассчитать обьем кислорода, который неоходим для сгорания (н.у.) 44,8 дм3 пропана C3H8, а также обьема и массы углекислого газа и пара воды, кторый образовался.

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