Стоимость 18 портфелей одинаковой цены составляет 1980 леев.Сколько стоит 1 портфель?(Решите задачу методом приведения к единице,затем уравнением)

Математика
Стоимость 18 портфелей одинаковой цены составляет 1980 леев.Сколько стоит 1 портфель?(Решите задачу методом приведения к единице,затем уравнением)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  1портфель =х х*18=1980 х=1980/18 х=110 Все равно надо через х решать так будет правильней.
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