  Восточные походы князя Святослава

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Восточный поход князя Святослава подвел черту под многолетним соперничеством Киевской Руси и Хазарского каганата за гегемонию в Восточной Европе и привел к установлению нового баланса сил в Поволжье, Подонье, на Северном Кавказе и в Крыму. Неудивительно, что этот поход привлек внимание многих исследователей, занимавшихся как историей Киевской Руси и Хазарского каганата (М. И. Артамонов, В. В. Бартольд, Г. В. Вернадский, Л. Н. Гумилев, Т. М. Калинина, А. П. Новосельцев, В. Т. Пашуто, С. А. Плетнева, Б. А. Рыбаков, А. Н. Сахаров и др.), так и историей Северного [26] Кавказа (А. В. Гадло) и Хорезма (С. А. Толстов).1 Однако, несмотря на столь большое количество работ, в которых освещается этот вопрос, до сих пор отсутствует единая точка зрения по таким проблемам, как датировка похода, его маршрут, последствия и т. д.