дан отрезок, пересекающий плоскость. из концов отрезка на плоскость проведены пераллельные прямые. докажите, что точки A1,O,B1 лежат на одной прямой

Геометрия

дан отрезок, пересекающий плоскость. из концов отрезка на плоскость проведены пераллельные прямые. докажите, что точки A1,O,B1 лежат на одной прямой

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