дан отрезок, пересекающий плоскость. из концов отрезка на плоскость проведены пераллельные прямые. докажите, что точки A1,O,B1 лежат на одной прямой
Геометрия
дан отрезок, пересекающий плоскость. из концов отрезка на плоскость проведены пераллельные прямые. докажите, что точки A1,O,B1 лежат на одной прямой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проведемо через даний відрізок плошину Р, перпендикулярну до даної площини тоді ці площини будуть перетинатися лише по одній прямій l, всі прямі, що належать площині Р і перетинають дану площину, будуть перетинати її лише в точках, що належать прямій l, тобто всі точки перетину будуть лежати на l
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