Стоимость 18 портфелей одинаковой цены составляет 1980леев.Сколько стоит 1 портфель?(Решите задачу методом уравнения

Математика
Стоимость 18 портфелей одинаковой цены составляет 1980леев.Сколько стоит 1 портфель?(Решите задачу методом уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18x=1980=> x=110                                                                                                                                         
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