Один із суміжних кутів у 3 рази більший від їх різниці.Знайдіть ці кути.
Геометрия
Один із суміжних кутів у 3 рази більший від їх різниці.Знайдіть ці кути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Позначимо суміжні кути як А та В. Сума цих кутів дорівнює 180 градусів. Якщо А = 3 * (А - В), то А = 1,5 * В. Отримуємо рівняння 1,5 * В + В = 2,5 * В = 180 , звідки В = 72. Отже, ці кути 72 та 108 градусів.
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