решить систему уравнений x-y=2 xy=15
Алгебра
решить систему уравнений x-y=2 xy=15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-y=2 xy=15 x=2+y xy=15 (2+y)y=15 2y+y²=15 y²+2y-15=0 y²+5y-3y-15=0 y(y+5)-3(y+5)=0 (y-3)(y+5)=0 y=3 ∨ y=-5 x=2+3 ∨ x=2+(-5) x=5 ∨ x=-3 (5,3) ∨ (-3,-5)
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