Іван Франко "Фарбований лис", план: 10 пунктів)

Музыка
Іван Франко "Фарбований лис", план: 10 пунктів)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вихваляння Лиса 2. Лис Микита на торговиці 3. Фарбований Лис 4. Микита і звірі 5. Життя звірів 6.Фальшивий Лис
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