твір роздум чому червона калина стала символом україни?

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твір роздум чому червона калина стала символом україни?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     Завжди любили люди цілющу красуню калину, яка        є символом краси, ніжності. Весною вона розквітає і стає гарною, мов дівчина в білому вбранні. Цвіт має  два види квітів – непоказні зеленуваті – всередині,                      пишні білі – на краях. Велике зелене листя тільки                    покращує відчуття краси. Гарні квіти приваблюють ко-          мах, ягоди ж утворюються  з непоказних  квітів всере-           дині. Красива вона і тоді, коли червоніють її ягоди. Тоді вона стає схожою на молоду жінку  у червоному           намисті.                                                                                                                 
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