твір роздум чому червона калина стала символом україни?

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Завжди любили люди цілющу красуню калину, яка є символом краси, ніжності. Весною вона розквітає і стає гарною, мов дівчина в білому вбранні. Цвіт має два види квітів – непоказні зеленуваті – всередині, пишні білі – на краях. Велике зелене листя тільки покращує відчуття краси. Гарні квіти приваблюють ко- мах, ягоди ж утворюються з непоказних квітів всере- дині. Красива вона і тоді, коли червоніють її ягоди. Тоді вона стає схожою на молоду жінку у червоному намисті.