Семь девочек играли в прятки. Они решили, что водить будет та из них, которая окажется 25-й при счете по кругу. Вера начала счет с себя: 1,2,3...Катя, не дожидаясь окончания счета, сказала: "Водить буду я". Какой номер был у Ка...
Математика
Семь девочек играли в прятки. Они решили, что водить будет та из них, которая окажется 25-й при счете по кругу. Вера начала счет с себя: 1,2,3...Катя, не дожидаясь окончания счета, сказала: "Водить буду я". Какой номер был у Кати в начале счета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
катя была 4 так как девочки считали по кругу, то номер девочки увеличивался на 7 например: вера была 1, а через круг она была уже 8(1+7=8), а ещё через круг 15(8+7=15) то есть катя была 4, так как 4+7=11, 11+7=18 и 18+7=25
Гость:
25/7= 3 и 4 в лостатке, т.е. 3 полных круга по 7 человек и 4 человека неполный круг, т.е. счет оканчивается на 4-ой девочке
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