Семь девочек играли в прятки. Они решили, что водить будет та из них, которая окажется 25-й при счете по кругу. Вера начала счет с себя: 1,2,3...Катя, не дожидаясь окончания счета, сказала: "Водить буду я". Какой номер был у Ка...

Математика

Семь девочек играли в прятки. Они решили, что водить будет та из них, которая окажется 25-й при счете по кругу. Вера начала счет с себя: 1,2,3...Катя, не дожидаясь окончания счета, сказала: "Водить буду я". Какой номер был у Кати в начале счета?

Автор: Гость