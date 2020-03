9. Даны действительные числа x, y. Меньшее из этих двух чисел заменить их полусуммой, а большее – их удвоенным произведением.Язык Си

Гость: Гость:

#include #include #include #include int main() { int x, y; printf("

Vvedite X and Y: "); scanf("%d" "%d", &x, &y); if (x < y) printf("

x = %d, y = %d", (x + y)/2, 2 * x * y); else printf("

x = %d, y = %d", 2 * x * y, (x + y)/2); printf("



to continue press... "); getch( ); return 0; }