9. Даны действительные числа x, y. Меньшее из этих двух чисел заменить их полусуммой, а большее – их удвоенным произведением.Язык Си

Экономика

9. Даны действительные числа x, y. Меньшее из этих двух чисел заменить их полусуммой, а большее – их удвоенным произведением.Язык Си

Автор: Гость