9. Даны действительные числа x, y. Меньшее из этих двух чисел заменить их полусуммой, а большее – их удвоенным произведением.Язык Си

Экономика
9. Даны действительные числа x, y. Меньшее из этих двух чисел заменить их полусуммой, а большее – их удвоенным произведением.Язык Си
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include #include #include #include int main() {  int x, y;  printf("\n Vvedite X and Y:  ");  scanf("%d" "%d", &x, &y);    if (x < y) printf("\n x = %d, y = %d", (x + y)/2, 2 * x * y);  else printf("\n x = %d, y = %d", 2 * x * y, (x + y)/2);  printf("\n\n to continue press... ");  getch( );  return 0; }
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