9. Даны действительные числа x, y. Меньшее из этих двух чисел заменить их полусуммой, а большее – их удвоенным произведением.Язык Си
Экономика
9. Даны действительные числа x, y. Меньшее из этих двух чисел заменить их полусуммой, а большее – их удвоенным произведением.Язык Си
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include
#include
#include
#include
int main()
{
int x, y;
printf("\n Vvedite X and Y: ");
scanf("%d" "%d", &x, &y);
if (x < y) printf("\n x = %d, y = %d", (x + y)/2, 2 * x * y);
else printf("\n x = %d, y = %d", 2 * x * y, (x + y)/2);
printf("\n\n to continue press... ");
getch( );
return 0;
}
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