У Саши 100 мышей некоторые из них белые,некоторые-серые.Известно,что хотя бы одна мышь серая,а из двух мышей хотя бы одна-белая.Сколько серых мышей у Саши?
Математика
У Саши 100 мышей некоторые из них белые,некоторые-серые.Известно,что хотя бы одна мышь серая,а из двух мышей хотя бы одна-белая.Сколько серых мышей у Саши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна объясняю Если бы у Саши было 2 серых мыши или больше, это противоречило бы условию (из двух мышей хотя бы одна - белая).
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