Выписать причастный оборот из предложений: 1)Тускло мерцают на дне их позеленевшие от времени гильзы винтовочных патронов. 2)Под густым северным ветром клонят вершины и глухо шумят иссеченные осколками сосны Смоле...
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Выписать причастный оборот из предложений: 1)Тускло мерцают на дне их позеленевшие от времени гильзы винтовочных патронов. 2)Под густым северным ветром клонят вершины и глухо шумят иссеченные осколками сосны Смоленщины и Подмосковья. 3)Погожими утренними зорями там, где когда-т не затихали бои, окопы и воронки, опушенные по краям лохматым бурьяном, как серебряной сеткой, затянуты паутиной, и каждая ниточка ее прогибается и тихо дрожит, вся унизанная крохотными блистающими слезинками росы. Пожалуйста только точно плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гость:
1.Позеленевшие от времени 2.иссеченные осколками 3.опущенные по краям лохматым бурьяном вся унизанная крохотными, блистающими слезинками росы
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