ОДИН СТАНОК АВТОМАТ ПРОИЗВОДИТ 12 ДЕТАЛЙ В МИУТУ, А ДРУГОЙ 15 ТАКИХ ЖЕ ДЕТАЛЕЙ. СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТОВЛЕНО ЗА 20 МИНУТ РАБОТЫ ПЕРВОГО СТАНКА И 15 МИНУТ РАБОТЫ ВТОРОГО СТАНКА

Математика

ОДИН СТАНОК АВТОМАТ ПРОИЗВОДИТ 12 ДЕТАЛЙ В МИУТУ, А ДРУГОЙ 15 ТАКИХ ЖЕ ДЕТАЛЕЙ. СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТОВЛЕНО ЗА 20 МИНУТ РАБОТЫ ПЕРВОГО СТАНКА И 15 МИНУТ РАБОТЫ ВТОРОГО СТАНКА

Автор: Гость