ОДИН СТАНОК АВТОМАТ ПРОИЗВОДИТ 12 ДЕТАЛЙ В МИУТУ, А ДРУГОЙ 15 ТАКИХ ЖЕ ДЕТАЛЕЙ. СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТОВЛЕНО ЗА 20 МИНУТ РАБОТЫ ПЕРВОГО СТАНКА И 15 МИНУТ РАБОТЫ ВТОРОГО СТАНКА
Математика
ОДИН СТАНОК АВТОМАТ ПРОИЗВОДИТ 12 ДЕТАЛЙ В МИУТУ, А ДРУГОЙ 15 ТАКИХ ЖЕ ДЕТАЛЕЙ. СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТОВЛЕНО ЗА 20 МИНУТ РАБОТЫ ПЕРВОГО СТАНКА И 15 МИНУТ РАБОТЫ ВТОРОГО СТАНКА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*20=240 (деталей) произведёт первый станок за 20 мин 2)15*15=225(деталей) произведёт второй станок за 15 минут 3)240+225=465(деталей)
Гость:
1)изготовлено первым станком за 20 мин 12*20= 240 дет 2)изготовлено вторым станком за 15 мин 15*15= 225 деталей 3)сколько всего изготовлено 240+225= 465 дет
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