у яши 500000 марок у кати в 3 раза меньши чем у яши у иры 200 марок ау вали в 7 марок меньше чем у кати сколько марок у всех дитей вмести ес кним пришол чериз час федя а у него было 578954 марок?
Математика
у яши 500000 марок у кати в 3 раза меньши чем у яши у иры 200 марок ау вали в 7 марок меньше чем у кати сколько марок у всех дитей вмести ес кним пришол чериз час федя а у него было 578954 марок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500 000/3=167 у Кати 167-7=160 у Вали 500 000+167+200+160=500 527 марок у всех детей 500527+578 954=1 079 481марок стало, когда пришел Федя
Гость:
у кати 500000/3=166667 у вали 166667/7=23801 500000+166667+23801+578954=1269422
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