у яши 500000 марок у кати в 3 раза меньши чем у яши у иры 200 марок ау вали в 7 марок меньше чем у кати сколько марок у всех дитей вмести ес кним пришол чериз час федя а у него было 578954 марок?

Математика

у яши 500000 марок у кати в 3 раза меньши чем у яши у иры 200 марок ау вали в 7 марок меньше чем у кати сколько марок у всех дитей вмести ес кним пришол чериз час федя а у него было 578954 марок?

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