Зробити фонетичний розбір слова святість

Гость: Гость:

[с' в' а т' і с' т'] - 8 букв, 7 звуків; (підкресл. - наголош.) свя - тість (2 склади); 1 - відкритий, наголошений; 2 - закритий, ненаголошений; [с'] - пригол., шумн.,дзвінк.,язик.,пом'якш.; [в'] - пригол.,сонорн.,язик.,м'який; [а] - голосн.,задн.ряду,низьке підн.,нелабіал.; [т'] - пригол.,шумн.,язик.,м'який; [і] - голосн.,передн.ряду,високе підн.,нелабіал.; [с'] - пригол.,шумн.,дзвінк.,язик.,пом'якш.; [т'] - пригол.,шумн.,язик.,м'який; З увагою до Вас. Петрусь.