Зробити фонетичний розбір слова святість
Қазақ тiлi
Зробити фонетичний розбір слова святість
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[с' в' а т' і с' т'] - 8 букв, 7 звуків; (підкресл. - наголош.) свя - тість (2 склади); 1 - відкритий, наголошений; 2 - закритий, ненаголошений; [с'] - пригол., шумн.,дзвінк.,язик.,пом'якш.; [в'] - пригол.,сонорн.,язик.,м'який; [а] - голосн.,задн.ряду,низьке підн.,нелабіал.; [т'] - пригол.,шумн.,язик.,м'який; [і] - голосн.,передн.ряду,високе підн.,нелабіал.; [с'] - пригол.,шумн.,дзвінк.,язик.,пом'якш.; [т'] - пригол.,шумн.,язик.,м'який; З увагою до Вас. Петрусь.
Гость:
святість(св*ат*іст*)8б.7зв. с(с)-приголосний,дзвінкий,твердий в(в)-приголосний,дзвінкий,м*який я(а)-голосний,наголошений т(т)-приг.глух.м*як. і(і)-гол.ненаг. с(с)-приг.дзвін.тв. т(т)-приг.глух.м*як.
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