Доказать ,что разность любых двух четных чисел -число четное.
Математика
Доказать ,что разность любых двух четных чисел -число четное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть имеем два числа N и M, поскольку они четные, то их можно записать в виде N=2n и M=2m . Тогда N-M=2n-2m=2(n-m)- это четное число при любых n и m, что требовалось доказать
Гость:
А=2n B=2n A-B=2(n-m)\ n and m = 2, 4, 6, ...., 2n n=m bol'we 2 primer 12-10=2 14-12=12 4.t.d
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