сочинение на тему дом который украшает наше посёлок

Гость: Гость:

Если идти по главной улице нашего посёлка,то вскоре перед глазаи раскинется главная площадь поселка.В самом центре площади возвышается величественный дом в три этажа.Это дом главы сельской администрации.Снаружи дом весь украшен золотой резьбой.Фасады воротарки облицованы белым камнем,на его фоне эффективно выделяются трёх метровые чугунные колонны.По периметру дома находится мозайка.КРЫЛЬЦО УКРАШАЮТ БРОНЗОВЫЕ ГОРЕЛЬЕФЫ.МЕЖДУ НИМИ РАЗМЕЩЕНЫ СКУЛЬПТУРЫ ВОИНОВ В ДОСПЕХАХ.